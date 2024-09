Disabili Speziale Anffass | Primario il diritto all' inclusione nel mondo del lavoro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Oggi assume un ruoloilall'neldelper le persone contà. Non c'èsociale, non c'è qualità di vita, non c'è dignità e diritti per le persone contà se non dando loro le opportunità per essere cittadini attivi a tutti gli effetti e la vera cittadinanza avviene nella misura in cui una persona si può esprimere anche attraverso l'esperimento di unvero, di unche tenendo conto delle proprie peculiarità, venga messo in condizione appunto di poter essere protagonista alla base degli altri dello sviluppo, della crescita del Paese ma anche della vita dell'economia e questo noi facciamo quotidianamente".