Digiunava per non far vedere la pancia | bambini sepolti il retroscena choc

(Di martedì 17 settembre 2024) Stanno emergendo nuovi elementi sul caso di cronaca che sta riempendo le pagine dei giornali. "Lei non mangiava più per non ingrassare e non far crescere la": è questo uno deiche una fonte accreditata ha raccontato a Repubblica in merito alla ragazza iscritta dalla procura di Parma per omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. Si parla già di "cimitero dei" perché nel giardino della casa dove la 22enne, studentessa di giurisprudenza, abitava, sono stati ritrovati i corpicini di due neonati. La giovane ha ammesso di essere la madre del primo corpo rinvenuto in un sacchetto e sepolto sotto un sottile strato di terra e i test genetici lo confermano. Il padre del bambino, suo fidanzato da anni, sostiene invece di non aver mai saputo di nessuna gravidanza della ragazza, così come le amiche e gli amici della giovane.