Detriti sulla statale chiusa la strada per Agerola

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di martedì 17 settembre 2024)permomentaneamente interrotta per un fiume diche si è abbattuto. Non ci sono feriti. Carabinieri e Vigili del fuoco a lavoro per rimuovere ie ripristinare il traffico veicolare.L'allerta meteo durerà in Campania sino a domani mattina ma è