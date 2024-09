Dare a Zelensky il Nobel per la Pace

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 17 settembre 2024) Si vism, para bellum. Tra meno di un mese, l’11 ottobre, il comitato per ilnorvegese annuncerà, come da tradizione, il prossimoper la. Negli ultimi dodici a Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti