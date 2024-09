Danza in San Petronio per dire no alla guerra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Come se la città, per un paio di ore, si sia fermata; il tempo cristallizzato. Il battere, il levare e la bellezza di corpi cheno sono i soli riferimenti che scandiscono la meditazione e le parole di pace. Sono 1.300 le persone che hanno riempito la basilica di Sanieri sera, a cui si aggiunge il pubblico che ha assistito in piedi, in rigoroso silenzio, senza applausi e senza telefoni, a Memorare ‘24. Meditazione in Sane canto per la pace, preparazione al Giubileo 2025. Tutti gli occhi in cerca del bello e le orecchie tese ad ascoltare note e parole dal valore universale. Un argine ai venti di, antichi (come la strage di Monte Sole, 80 anni fa) e attuali, i fronti aperti in Ucraina e in Palestina.