Dalle janare del Vesuvio il cocktail dell' autunno

(Di martedì 17 settembre 2024) Lenelle credenze popolari'Italia meridionale, e in particolaree zone pedemontanea Campania, sono streghe esperte erboriste, specialiste in filtri e pozioni dagli effetti prodigiosi, in grado di rinfrancare il corpo e lo spirito.LeIl nome "janara" deriverebbe