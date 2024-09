Dalla brioche gigante per Festa Madonna al premio Saporiamoitalia | la Bottega del Gelato è il regno dei peccati di gola

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Ma chi l'ha detto cheè solo frittole e paninu cu satizzu? Sono tante le realtà locali che per le feste mariane hanno dato vita a golosità uniche. Tra questi c'è senza dubbio c'è Ladelche si trova in via Spanò 23 a Reggio Calabria e che ha creato la megaper