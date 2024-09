Dal populismo al popolarismo | nasce il manifesto di Trisulti con Baccini Tajani e Lupi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024) Frosinone, 17 settembre 2024 – Si è svolto nella giornata di domenica 15 settembre a partire dalle ore 10.30 il convegno “Parliamo dieuropeo e italiano”, organizzato dalla Fondazione Foedus presso la certosa dia Collepardo, in provincia di Frosinone, per approfondire i temi cari agli amministratori che vedono il ‘centro’ e il Partito Popolare Europeo come una risorsa che deve necessariamente trovare una rispondenza sul territorio nazionale, ritrovando le sue radici nelItaliano. Dailche accompagnerà la formazione di un nuovo progetto che guarda al 2027 a cui parteciperanno il ministro degli esteri Antonioche ha sostenuto le ragioni di un nuovo spazio dove condividere valori e il presidente di Noi Moderati, Maurizio