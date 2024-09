Dal dehor al parcheggio in monopattino | preso pusher

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDals di un bar chiuso in via del Lavoro, inaldel supermercato per consegnare la cocaina. Nel pomeriggio di ieri, il personale della 4° sezione “crimine diffuso della Squadra Mobile”, ha arrestato un cittadino