Daiichi Sankyo Italia Riccardo Chiappani oncology communication manager

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 17 settembre 2024)ha assunto l’incarico didi, a diretto riporto di Mauro Vitali, head ofbusiness division.ha consolidate competenze come professionista della comunicazione di impatto per le organizzazioni commerciali e le big company. Ha infatti maturato una significativa esperienza in Medtronic, azienda di riferimento per