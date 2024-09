Dai concorsi di bellezza alla letteratura | Serena Gibilaro in libreria con Black weels

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di martedì 17 settembre 2024) Appena 18enne sfilava in passerella perdie posava come fotomodella. Adesso, dopo gli studi e la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, ma con una grande passione per lache in realtà coltiva da quando era bambina, è una scrittrice emergente tra le