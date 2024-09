Crisi lilla la rabbia sui social dei tifosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Una sconfitta pesantissima quella di Casteggio per il Legnano. Cinque gol al passivo che con quelli subiti la settimana prima a Solbiate Arno fanno 8 reti prese e nessuna segnata. Un ultimo posto in classifica nel girone A di Eccellenza, che la dice lunga sulla campagna acquisti. Al gruppo si dovrebbe aggregare in queste oore un attaccante. Si tratta di Simone Dell’Agnello, 32 anni, che qualche settimana fa aveva fatto la parte del ‘tentatore’ nel reality Temptation Island 2024. Da calciatore Dell’Agnello ha ricoperto il ruolo di attaccante muovendo i passi nelle giovanili dell’Inter. Dell’Agnello non ha mai esordito in prima squadra, girando l’Italia con le maglie di Livorno, Sudtirol, Barletta, Savona, Cuneo, Como, Arezzo, Foggia, Grosseto, Seregno, Franciacorta e Budoni. In Sardegna l’ultima parentesi, in Serie D, conclusa a dicembre 2023.