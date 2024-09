Criminalità | l’analisi de Il Sole 24 ore i dati emersi per le province di Latina e Frosinone

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 17 settembre 2024) Ladimora nelle grandi città, Milano Roma e Firenze sul podio. Ma questo non significa che nellevada meglio. La consueta indagine del quotidiano economico “Il24ore” mette in luce une realtà in cui sono aumentati in generali i reati violenti, quindi omicidi, percosse, lesioni e rapine. Nella classifica, la provincia diL'articolode “Il24 ore”, iper lediTemporeale Quotidiano.