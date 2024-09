Consulta degli stranieri l' assessora Sansavini | Disponibili ad attivarla

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Entro la fine dell'anno il Comune si adopererà per riattivare la: è l'impegno che si è presa in Consiglio comunale l'ai Servizi sociali Angelica, in risposta ad un question time del Partito Democratico, martedì pomeriggio. La richiesta dei dem è