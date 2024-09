Consulenti finanziari Ghidini Serve cambiamento radicale di Anasf

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in 100 candidati di una lista molto trasversale, che ha abbracciato un’idea dimolto precisa di. Abbiamo visto un progressivo distacco dell’associazione dalle reali esigenze dei: c’è ignoranza su quello che, molti colleghi non sanno che esiste un’associazione di categoria, e questo dal nostro punto di vista è molto grave”. A dirlo in un’intervista all’Italpress Luca, Private Banker Fideuram e capolista della lista Tradizione e Innovazione che si sta preparando alle elezioni dell’, l’Associazione nazionale dei. ads/fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo