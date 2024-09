Consiglio Regionale Toscana | via libera a candidatura Olimpiadi 2040

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Cmpiuto oggi il primo passo ufficiale per dare il via all'iter FIRENZE - Iltoscano ha approvato quest'oggi, a larga maggioranza (contrario solo il voto dei consiglieri del M5S) una mozione di Italia Viva che impegna la giuntaa "mettere in atto tutte le azioni possibil