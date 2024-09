Como ritrovata un’auto dell’Asst Lariana rubata da un’officina grazie all’app You Pol

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 –a due segnalazioni giunte a distanza di pochi attimi sull’applicativo web You Pol alla Questura diè stata individuata, ferma e chiusa a chiave in via Venturino avettura Yaris denunciata comei primi giorni di settembre. Una certezza derivata da una delle applicazioni gratuite e utilizzabili da tutti, che permettono di accertare se un veicolo sia stato denunciato. Immediato è stato quindi l’intervento di una Volante che, giunta sul luogo ha raccolto le dichiarazioni dei segnalanti, accertando inoltre che l’autovettura, in pessimo stato di conservazione, era di proprietà della Assted era statamentre si trovava in manutenzione indi San Fermo della Battaglia. L’auto è stata analizzata dalla Polizia Scientifica che hanno avviato le dovute indagini, e poi sequestrata.