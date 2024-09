Colico 63enne col kite surf spinto dal vento contro la legna accatastata a riva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – Uner di 63 anni è rimasto ferito questo pomeriggio in un incidente avvenuto nelle acque del lago a, davanti alla spiaggia di via Montecchio Nord. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che stava facendo attività diing, poco dopo le 15, è finitoalcuni tronchi che nell’impatto lo hanno ferito. A spingerlo verso terra un’improvvisa raffica di: ilè atterrato su una fascina dime raccolto nei giorni scorsi durante la pulizia della spiaggia dove era stato accatastato per poi essere rimosso. Secondo una prima valutazione dei medici avrebbe riportato ferite lacero-contuse e traumi al torace, a un braccio e a una gamba, non tali da metterlo in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Manzoni di Lecco, e qui sottoposto a immediate cure.