Code e buche al rientro primo giorno di scuola tra caccia al posteggio bus pieni e asfalto ko

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 –, cantieri aperti e traffico rallentato nelle ore di punta, hanno incorniciato ieri il ritorno adegli studenti aretini di ogni ordine e grado. Intorno alle 8 e dopo le 13 sono riapparse un po’ dinei principali crocevia del centro e qualche parcheggio selvaggio di auto in concomitanza delle principali scuole. Traffico più intenso da ieri mattina in zona stazione dove procede anche il cantiere dei giardini del Porcinai, intorno a Guido Monaco e sull’asse via Petrarca via Roma, ma anche all’ingresso e in uscita dalla Cadorna in concomitanza con l’uscita delle scuole. E poi alla rotonda di viale Pier della Francesca. Con la fine dell’estate e l’inizio del nuovo anno scolastico infatti, è tornata alla normalità la circolazione nelle ore di punta.