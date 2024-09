Cocaina e hashish nascosti sotto la pedana della Vespa arrestato un giovane

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Nascondevala, ma una volta fermato dalla polizia è stato scoperto e. In manette è finito un 23enne. L'uomo è statoposto a controlli, in via Dante, dalle pattuglie in moto in abiti civilisezione Contrasto al crimine diffuso