Città Fiera cerca 120 lavoratori

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di martedì 17 settembre 2024) I negozi insediati al centro commercialeno. Sono 120 i posti disponibili e per far incontrare domanda e offerta, il centro commerciale con la Regione Friuli Venezia Giulia ha organizzato un recruiting day, per il 16 ottobre. Sono 44 le realtà che vogliono assumere