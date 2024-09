Cimbri Unipol in Mps solo con un accordo commerciale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)è disponibile a valutare una partnership nella bancassicurazione con Mps ma potrebbe acconsentire all'acquisto di una quota della banca, in ogni caso inferiore al 10% del capitale e senza prerogative di governance,come contropartita di undi distribuzione di polizze. "potrebbe essere interessata a unqualora si creassero le condizioni per cui Mps ne avesse la disponibilità, cosa che oggi non ha, e nel caso sarebbe disponibile a valutare l'acquisto di una quota se ci venisse richiesto", ha detto il presidente Carlo, chiarendo che senza unindustriale non c'è "interesse" a diventare soci.