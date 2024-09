Chiara Petrolini accusata di aver ucciso i suoi due neonati | Non mangiava per non far vedere la pancia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Si chiamala studentessa universitaria di giurisprudenza di 22 annidi omicidio premeditato e occultamento di cade. La ragazza avrebbe confessato tutto, dopo il ritrovamento dei corpi di duenel giardino. Secondo la ricostruzione degli investigatori su quanto accaduto nel villino bifamiliare di via Baietta a Vignale di Trsetolo in provincia di Parma, la giovane avrebbe fatto tutto da sola: sono comunque al vaglio le posizioni di altre sei persone, che potrebberola aiutata. L’avvocato di, Nicola Tria, nel frattempo ha fatto sapere che lei «non parlerà con nessuno finché non sarà tutto chiaro». Ma secondo una fonte accreditata la ragazza «nonpiù per non ingrassare e non far crescere la». E una sua amica dice cheera «serena come sempre: non un segnale da parte sua. Una tranquillità che ora mi fa paura».