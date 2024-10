Chi è Luca Giglioli concorrente nip biker del Grande Fratello 2024?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilha aperto le sue porte con un cast variegato composto da concorrenti VIP e NIP (persone non famose). Tra questi, nella categoria NIP, spicca il nome di, un giovane di 24 anni proveniente da Reggio Emilia che ha già attirato l’attenzione del pubblico grazie alla sua folta chioma bionda riccioluta e alla sua passione per le moto.: età e biografiaè nato il 29 agosto 2000 a Reggio Emilia, città dove vive tuttora insieme ai suoi genitori e alminore, Andrea. All’età di 24 anni,lavora come parrucchiere nel salone di famiglia, situato nel centro storico della sua città. Nonostante sia giovane, ha già sviluppato una forte dedizione al lavoro, seguendo le orme del padre.