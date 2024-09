Chi è Elisabetta Belloni cosa fa

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di martedì 17 settembre 2024)è una figura di rilievo nel panorama politico e diplomatico italiano. Nata a Roma il 1° settembre 1958,ha costruito una carriera impressionante all’interno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, diventando una delle donne più influenti in Italia. Chi è? La carriera diplomatica e ministeriale Laureata in Scienze Politiche presso l’Università LUISS di Roma,è entrata in diplomazia nel 1985, intraprendendo una carriera che l’ha portata a ricoprire diversi ruoli chiave. Tra i suoi incarichi più significativi, si ricordano quelli presso l’Ambasciata d’Italia a Vienna e la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles. La sua esperienza internazionale è stata fondamentale per il rafforzamento delle relazioni diplomatiche italiane a livello globale.