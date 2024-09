Champions League come funziona il nuovo format dal 2024-2025

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Per lac’è un, che stravolge completamente la manifestazione rispetto a com’era prima. Ecco tutte le informazioni per arrivare al meglio al sorteggio della nuova fase campionato (ex fase a gironi), alla quale parteciperà anche l’Inter. RIVOLUZIONE – Quella iniziata da poco coi turni di qualificazione è la 70ª edizione della massima competizione europea per club. È la 33ª col nome UEFA, nonché la prima col. Il torneo ha visto le prime partite lo scorso 9 luglio e si concluderà il 31 maggiocon la finale all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il cambiamento più grande riguarda la fase a gironi, che diventa fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà otto club diversi (quattro in casa, quattro in trasferta).