Cerchiamo una casa per due mesi per una famiglia di Gaza

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAnas, 11 anni e Samira, 15, sono arrivati a Firenze con la mamma a inizio febbraio, dopo essere stati curati in Egitto per le ferite causate da un bombardamento che ha distrutto la loro abitazione a novembre.  Il padre è invece è