Caselle Lurani Tir per trasporti eccezionali di 900 quintali fa cedere strada nel Lodigiano | traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)(Lodi), 17 settembre 2024 – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a, in provincia di Lodi. Un Tir perche portava una macchina asfaltatrice, per un peso complessivo di 900, è uscito di. Il camionista, seguendo il navigatore, ha imboccato unasecondaria che ha ceduto sotto il peso. Parte del rimorchio, così, si è adagiato nel fossato a lato carreggiata adiacente a un campo di mais bloccando completamente la circolazione in zona. Per recuperare il mezzo il soccorso Aci è dovuto intervenire con un carro pesante in un intervento durato oltre un'ora. Il camionista ha spiegato di aver imboccato lalodigiana data la chiusura dellaprovinciale 412 Valtidone.