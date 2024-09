Carolina in scena a Bari con ' Un Natale favoloso…a teatro'

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di martedì 17 settembre 2024) È il rush finale per “Unfavolosoa”, lo straordinario spettacolo con, star più amata dai piccoli e dai grandi, che toccherà le principali città d’Italia a dicembre 2024 e a gennaio 2025.Ormai icona per le famiglie, attesa e acclamata in, seguitissima sui social