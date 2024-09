Caracas arresta quarto statunitense cospirava contro Maduro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Uncittadino Usa è statoto per un presunto complottoil presidente venezuelano, Nicolas. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello nel suo discorso al Congresso. "Lo stavamo seguendo, ed è stato catturato qui a. Aveva scattato foto di impianti elettrici, depositi di combustibile e unità militari", ha spiegato Cabello definendolo un "terrorista". "L'imperialismo e i suoi lacchè saranno sconfitti dal popolo ogni volta che proveranno a fare qualcosa. Come sono stati sconfitti in altre occasioni, li sconfiggeremo di nuovo", ha detto il ministro, sottolineando che sono stati sequestrati anche 400 fucili importati dagli Stati Uniti che dovevano essere usatile truppe venezuelane. In Venezuela sono già stati fermati tre americani, due spagnoli ed un ceco, accusati di una cospirazione