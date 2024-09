Calcio | ManCity Si lavora per rinnovo Rodri ma Real alla finestra

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) I Citizens pensano a blindare una delle loro stelle MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il futuro del Manchester City, con il processo in corso per i 115 casi di irregolarità del Fair Play Finanziario che sarebbero stati riscontrati, non è ancora chiaro. Nonostante ciò, la società inglese vorrebbe anticipare