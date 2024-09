Calcio | De Rossi sotto assedio la panchina della Roma è bollente Allegri a 600 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) – Tre punti in 4 partite. Un inizio tutt’altro che entusiasmante dopo un mercato importante e con una Serie A che non ha ancora un padrone. Se da una parte si vuol vedere il bicchiere mezzo pieno, ovvero c’è ancora tutto il tempo di recuperare, dall’altra, in casa, la situazione è molto delicata. Daniele De, al primo vero anno da allenatore, peraltrosquadra del suo cuore di cui è stato leader e capitano, non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato nonostante il calendario, Juventus a parte, presentasse un inizio non complicatissimo contro Cagliari, Empoli e Genoa. Come accade sempre in questi casi, a finireprocesso è l’allenatore e così, inevitabilmente, si inizia a guardare ai nomi liberi sul mercato.