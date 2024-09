Buttafuoco | il sogno di rivivere un anno della propria vita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)del Signore 1521. I giorni appartengono a Dio anche se si susseguono nel Nuovo Mondo ed ecco la datazione de La terza pallottola di Leo Perutz, una poltrona di prima fila ancor più che un romanzo per assistere alla Storia Maiuscola di tutti e anche a quella minuscola – ma stupefacente nel– fatta di duelli e amore in una Tenochtitlan stretta d'assedio da Fernand Cortés. Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano detto Fernando non ha alcuno scrupolo, è pronto a far massacrare dalle sue truppe dotate di archibugi e cavalli, un numero enorme di Indios che ha già raggirato scambiando cianfrusaglie di nessun valore con gioielli e monili d'oro. È quel metallo giallo con cui gli abitanti del luogo si trastullano non dandogli alcun valore.