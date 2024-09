Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Incidente in mattinata a, in località san Boseto sulla strada provinciale 91. Per cause in corso d'accertamento, un’si èta con il conducente che ha riportato ferite giudicate di media gravità dai sanitari. È stato trasportato all'ospedale di Fidenza, dove è attualmente