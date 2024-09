Buddybank | che cos’è e come funziona

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di martedì 17 settembre 2024) Nel panorama in continua evoluzione dei servizi bancari digitali,si distingueun’innovativa piattaforma progettata per offrire ai clienti un’esperienza bancaria semplice, veloce e personalizzata. Lanciata nel 2018parte del gruppo UniCredit,è stata concepita per soddisfare le esigenze di una generazione sempre più digitale, abituata a gestire ogni aspetto della propria vita tramite smartphone. Maesattamente? In questo articolo esploreremo nel dettaglio i principali aspetti di questa banca digitale e i suoi vantaggi.è una banca digitale nata dall’idea di creare un servizio bancario su misura per utenti mobile-first, ossia coloro che preferiscono gestire le proprie finanze attraverso dispositivi mobili piuttosto che recarsi fisicamente in filiale.