Brunori Sas a sorpresa arriva La ghigliottina | nuovo singolo dal 18 settembre

(Di martedì 17 settembre 2024) ROMA – Neanche il tempo di annunciare ilSas Tour 2025 – nei palasport italiani a partire dal prossimo marzo – che per Darioè già scoccata l’ora delle novità musicali: alle ore 18 del 18a colpo secco La, ilbrano in radio e sulle piattaforme digitali per Island Records, a segnare il grande ritorno sulle scene del cantautore. In un flusso frenetico di immagini, pensieri, considerazioni e contraddizioni, con l’affilata penna di Darioa servire molteplici chiavi di lettura sulla contemporaneità, “La” si muove tra giri di chitarre essenziali in apertura e concitati riff a incorniciare stralci di quotidiane querelle ideali e ideologiche.