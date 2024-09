Bruciano i contatori il fumo invade la palazzina | donna in ospedale

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Mattinata di paura in un condominio di via Montello a Brescia. Verso le 8.30 di oggi (martedì 17 settembre) per cause ancora da accertare, ielettrici di un palazzo al civico 19 hanno preso fuoco. Stando alle prime sommarie informazioni, le fiamme sono divampate nel seminterrato e non