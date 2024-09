Brennero le prime puntate intrigano e funzionano Ma c' è un dettaglio che stona

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Ieri sera, lunedì 16 settembre, sono andate in onda leduedi “”, la fiction Rai in prima serata con la regia di Davide Marengo e Giuseppe Bonito e che vede come protagonisti nel ruolo della pm Eva Kofler Elena Radonicich e in quello dell’ispettore Paolo Costa Matteo Martari