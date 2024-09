Bolzano medico accoltellato alla schiena nel reparto di psichiatria senza motivo | denunciato 57enne

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 17 settembre 2024) Unè statoneldidell'Ospedale San Maurizio dida un, incensurato e in passato in cura nello stessoma attualmente non ricoverato. Raggiunto dpolizia, non è stato in grado di dare una giustificazione plausibile a quanti successo.