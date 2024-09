Bolzano accoltella medico del reparto di psichiatria | fermato 57enne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 17 settembre 2024) Ha colpito uncon un coltello da cucina. Diverse ferite alla schiena risultate, fortunatamente, superficiali. È successo nella serata di ieri neldidell’Ospedale San Maurizio di. Un, incensurato, in cura in passato nello stesso, si è scagliato con un’arma da taglio contro uno dei dottori in servizio e, dopo aver abbandonato il coltello per terra, è scappato.