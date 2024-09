Bologna Orsolini | Emozione STRAORDINARIA Ecco COSA SERVE per fare bene

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 settembre 2024) Riccardo, attaccante del, ha parlato delle sue sensazioni in vista della Champions League L’attaccante delRiccardoè intervenuto a Sky Sport prima del debutto in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk in casa.– «Non abbiamo beccato alcune big nel nostro accoppiamento, ma questa è la regina delle competizioni e per noi