Beautiful Anticipazioni Americane | Katie ha una difficile missione da portare a termine Non sarà facile!

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di martedì 17 settembre 2024) Ledici rivelano cheavrà un compito molto importante eda. La Logan dovrà rila pace tra Will e Bill. Ci riuscirà? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.