Bando Affitto 2024 Brianti | Sono ancora tante le famiglie bisognose

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Comune di Parma ha approvato l’avviso pubblico del, in attuazione di quanto disposto in materia dalla Regione Emilia-Romagna. Il, che aprirà il 19 settembre alle ore 12, ha come obiettivo sostenere lein difficoltà nel pagamento dell’. I cittadini e le