Azione | Bonifazi Iv ‘Calenda non capo politico ma di gabinetto distrutto capitale straordinario’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – “La disegregdi– dal consiglio comunale di Roma al Senato – è la dimostrdi come Carlo Calenda abbiaunstraordinario non per cattiveria ma per totale, incredibile, evidente incapacità politica. Calenda è un tecnico: può fare ildi, non il”. Lo scrive su X Francesco, deputato di Italia viva. L'articolo(Iv),nonma diCalcioWeb.