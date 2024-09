Avete visto cosa ha scritto Avvenire su Salvini? Fanno la ola | l' ultimo vergognoso attacco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Daniele Capezzone nella suo "Occhio al caffè" presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Da un lato, questa mattina, Capezzone sottolinea il tenetativo da parte della stampa vicino ai progressisti di sminuire il tentato attentato con Trump e dall'altro si concentra sugli attacchi che in queste ore stanno arrivando sulle spalle del vicepremier e ministro alle Infrastrutture, Matteo. A questo punto punto Capezzone sottolinea l'che arriva all'ex titolare del Viminale sulle colonne di. Di fatto il giornale dei vescovi, come ricorda il direttore editoriale di Libero, fa la ola per la richiesta di sei anni per Matteoche rischia il carcere per il caso Open Arms. Una riflessione, quella di Capezzone, che mette in discussione alcune certezze della sinistra: "Ma i porti sicuri sono solo quelli italiani?".