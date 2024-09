Attacco all’Eliseo | la sinistra ora vuole destituire Macron

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di martedì 17 settembre 2024) Per la prima volta un capo di Stato francese della Quinta Repubblica vede aprirsi nei suoi confronti un processo di messa in stato d’accusa. Potenzialmente in grado di condurre alla sua destituzione. E a conquistare il non invidiabile primato è Emmanuel. Nella giornata odierna l’Ufficio dell’Assemblea Nazionale, l’organo che coordina le iniziative legislative del: laoraInsideOver.