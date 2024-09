Area Giovani il Centro di aggregazione riapre nel mese di ottobre

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Ildile del Comune di Ferrara, in via Poledrelli 21 alla Factory Grisù, riaprirà acon tante nuove opportunità. Il, che fa parte della Unità operativa Nuove generazioni del Comune, attualmente è in fase di riprogettazione e di