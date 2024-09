Applicazione del decreto Salva casa Campitelli assicura | Faremo una norma per favorire occupazione e ambiente

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di martedì 17 settembre 2024) "Con un primo tavolo tecnico inizia ufficialmente un importante percorso per perfezionare il riordino organico della legislazione in materia di edilizia, anche per recepire in modo ottimale il recenteattraverso una legge che miri al fare, favorendo gli obiettivi imposti e