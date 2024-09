Anna il nuovo singolo Tonight in tutte le radio dal 20 settembre

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Ildiè “”, tratto dall’album certificato Doppio Disco di Platino “Vera Baddie” e inlea partire da venerdì 20.Dopo essere stata la regina indiscussa di quest’estate con la hit “30°C” (2xPlatino), rimasta per due settimane consecutive alla #1 della classifica, ilmostra un lato più ‘dark’ e ‘malinconicò della cantante. Chi non ha sofferto per amore? In questa slow-jam dal sapore trapracconta con onestà una relazione amorosa finita male: “Era come un sogno all’inizio, però dopo è caduto come da un precipizio, l’unico che mi aiuta per adesso è l’assenzio, mi sono trattenuta le lacrime in silenzio. Sto facendo tutto pur di non pensare a te”. O ancora, dice: “non hai fatto abbastanza per noi”. La canzone, scritta da, è prodotta da Sadturs e Miles.