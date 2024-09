Animali | Cdm ok esame preliminare norme su tutela salute

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dellaOrazio Schillaci, ha approvato, in, un “decreto legislativo di modifica ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 ai sensi dell?articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, emanati per conformare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/429 ‘Normativa in materia di sanità animale – Animal Health Law, che disciplina la classificazione delle malattie, l?identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle stesse, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indennità da malattia, le misure per il controllo – incluse le misure di emergenza – i movimenti e la tracciabilità degli, e l?attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale”.